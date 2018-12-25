İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde köpeğini yolun kenarına bırakan bir kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
17 Aralık'ta gerçekleşen acımasız olay, Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlandı.
Videoda ismi bilinmeyen bir adamın Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğini yol kenarına bırakıp arabasına doğru koştuğu görüldü.
Durumu anlayan köpek, sahibinin peşinden koşsa da başarılı olamadı. Yol kenarına bırakılan zavallı hayvanın görüntüleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
RSPCA tarafından korunmaya alınan köpeğin güvende olduğu kaydedilirken hayvan hakları topluluğunun bölge yöneticisi Rachel Butler, Huffington Post'a yaptığı açıklamada "Birinin bunu nasıl yapabildiğini anlayamıyorum" dedi.
Veterinerin gözetimi altında tutulan köpeğe Snoop adı verildiği belirtildi.
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