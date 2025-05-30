Sokak düğününde maganda ateşi! Saçmalar gözüne isabet etti!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düğünde çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların pencereden düğünü izlerken yüzüne isabet eden Nazar Sepetçi (22), bir gözünü kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

DHA'nın haberine göre Sepetçi, "Ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için yüzde 100 açılacak diye bir şey yok. Şu anda bir gözüm yok" dedi.

Lüleburgaz'da geçen hafta cuma gecesi bir apartmanın önünde düğün eğlencesi düzenlendi. Eğlencede, ilerleyen saatlerde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, pencereden düğünü izleyen 1 çocuk annesi Nazar Sepetçi'ye isabet etti. Olayda gözünden yaralanan Sepetçi, çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sepetçi'nin sağ gözünde geçici görme kaybı oluştu.

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"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"

Lüleburgaz'da bir markette çalışan Nazar Sepetçi, düğünü düzenleyenlerden kız tarafının kendi apartmanlarında oturduğunu belirterek, kendisinin de eğlenceyi pencereden izlediğini söyledi. Sepetçi, "O sırada kavga çıktı ve anneme balkondan çıkmasını söyledim. Ben de 'camı kapatayım' dedim, o sırada ateş sesi duydum ve gözüme geldi. Gözüme geldiği gibi yere düştüm ve sonrasını hatırlamıyorum. Buradan gittiğimde bilincim kapalıydı, gözümü hastanede açtım. Bir gözümün görmediğini söylediler. Ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için yüzde 100 açılacak diye bir şey yok. Şu anda bir gözüm yok" dedi.

"HAYATIM BİTTİ" Hastaneden çıktıktan sonra poliste ifade verip, ateş açan kişiden şikayetçi olduğunu anlatan Sepetçi, "Ateş eden şahıs da ifade vermiş, 'ben ateş etmedim, orada yoktum' demiş. Kendim gördüm kendisini, annem de gördü. Serbest bırakılmasına çok üzüldüm. 22 yaşındayım ve 4 yaşındaki oğlum da beni bu şekilde gördü. Şimdi çalışmama da etki edecek bu durum. Çalışamayacağım diye çok üzülüyorum. Ne yazık ki her düğünde böyle oluyor. Böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmüyordum. O an kaç kez kelimeişehadet getirdiğimi bilmiyorum. 'Öleceğim' diye düşünüyordum, yaşayacağımı hiç düşünmedim. Ameliyat, çok riskli bir ameliyat. Ameliyat olsam bile gözüm görecek diye bir şey yok. Hayatım bitti bundan sonra. Sadece o şahsın ceza almasını istiyorum. Böyle elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum" diye konuştu. "KIZIM ÖLEBİLİRDİ" Nazar Sepetçi'nin annesi Sibel Yörükçü (47) de düğün sırasında balkonda olduğunu ve ateş edildiğini gördüğünü söyledi. Yörükçü, "Kızım ölebilirdi, çok talihsiz bir olay yaşadık. Olay önümde oldu. Kızımın öleceğini düşündüm. Telefon açmak bile aklıma gelmedi. Sağ olsun komşularımız yetişti. Buradan bu maganda kurşunu sıkanlara soruyorum; eğer Nazar ölseydi 'kazayla öldü, bilemedim' mi diyecekler? Bunların ceza almasını istiyoruz. Çünkü kızımı bu halde gördüğüme bile şükrediyorum. Belki bir gözü hiç görmeyecek ama tutuklanması gerekiyordu. Salındı ve sonra tekrar gözaltına alınıp, ondan sonra tutuklandı. Neden bunları yapanlar dışarıda geziyor, ona şaşırıyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Düğüne bile inmediğimiz halde bu olay başımıza geldi. Artık camdan bakmaya bile korkmaya başladık. Elimden geleni yapacağım ceza alması için" dedi.