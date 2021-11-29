Bu projeyle bir misyon yüklendiğini hissettiğini dile getiren İlgar, şöyle devam etti:

"Hem Kocaeli hem de Almanya'da yoğun çalışıyorum, bu canlarla ilgilenmek beni rahatlatıyor, bunlardan aldığım sevgi beni başka yere götürüyor. İş insanlarına seslenmek istiyorum; lütfen siz de bir cana, bu işe gönül verenlere sahip çıkın. Bir iş yerinin bir paket mama vermesi, onları etkilemez. Bir paket mama da olsa bu canlara destek olun."