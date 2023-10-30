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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta silahla öldürüldü

        Tartışmada silahla vurulan kişi hastanede öldü

        Manisa'da sokakta iki kişi ile tartışan İbrahim Şenel, silahla vuruldu. Ağır yaralanan Şenel, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:09
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        Tartışmada silahla öldürüldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan İbrahim Şenel, yaşamını yitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. İbrahim Şenel ile Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel, silahla vuruldu.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Şenel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şenel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

        SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

        Olayın hemen ardından çalışma başlatan Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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