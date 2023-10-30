Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan İbrahim Şenel, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. İbrahim Şenel ile Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel, silahla vuruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şenel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti. Şenel'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Olayın hemen ardından çalışma başlatan Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.