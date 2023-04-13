Sokaktaki kavgadan sonra kadın polisi yaraladılar!

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokakta kavga görüntüleri sosyal medyada cep telefonuna yansıyan çiftin O.K. ile eşi B.K. olduğu belirlendi. DHA'nın haberine göre polis merkezine götürülen çiftin işlemleri sırasında polise direndiği ve bir kadın polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı. Çıkarıldıkları mahkemece haklarında verilen adli kontrol kararına yapılan itirazın ardından, koca O.K. tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Alanya Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranın önünde 10 Nisan akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kadın ve erkek, sokakta kavga etti. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgada, erkeğin 'Polis gelecek' diyerek yerde sürüklediği kadının 'Beni bırak' diye çığlık attığı duyuldu. Yoldan geçen kişinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kendini kurtaran kadının, eline geçirdiği cismi 'Sen bana nasıl vurursun?' diyerek erkeğe fırlattığı görüldü. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu polis, kavga edenlerin O.K. ve eşi B.K. olduğunu belirledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, çiftin dün polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Adli işlemler yapıldığı esnada görevlilere mukavemet gösteren çiftin, bir kadın polis memurunu yaraladığı kaydedildi. Çiftin birbirinden şikayetçi olmadıklarının da aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Resmi nikahla evli olan B.K. ile O.K.'nin 10.04.2023 tarihinde Alanya ilçe merkezinde sokak ortasında belirlenemeyen bir sebeple tartıştıkları ve akabinde O.K.'nin eşi olan B.K.'yi darp ederek yaraladığı, bilahare B.K.'nin da eşi O.K.'ye karşılık vererek onu darp edip yaraladığı olay ile ilgili kolluk birimi tarafından Cumhuriyet Başsavcılımıza bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız ilgili kolluk birimine, müşteki şüphelilerin ifadelerinin alınması, doktor raporlarının temin edilmesi ve olaya ilişkin delillerin toplanması talimatını vermiştir. Polis karakolunda olaya ilişkin adli işlemler yapıldığı esnada, O.K. ve B.K. işlemlerin yapılmasına direnmişler, görevli polis memurlarına saldırarak kadın polis memurunu yaralamışlar, gözetim odasının kapısına tekme vurmak suretiyle zarar vermişlerdir."