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        Haberler Yaşam Sokaktan kurtarılan Şebo tiyatro sahnesinde

        Sokaktan kurtarılan Şebo tiyatro sahnesinde

        Kocaeli'de sokaktan sahiplenilen köpek Şebo, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen Fareler ve İnsanlar'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 26.03.2024 - 12:21
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        John Steinbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği oyunda, bu sezon yaşlı çiftlik çalışanı Candy'nin köpeğini, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve eşi Dinçer Yılmaz Sigalı'nın sahiplendiği Şebo oynadı. Sokağa terk edilen Şebo'nun sahneye uzanan yolculuğu, yaklaşık bir yıl önce yağmurlu bir günde Dinçer Yılmaz Sigalı'yla karşılaşmasıyla başladı. Sigalı'nın montuna sarıp eve götürdüğü Şebo sevimliliğiyle eşi Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın da dikkatini çekti.

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        Kocaeli Şehir Tiyatrolarında sahnelenen Fareler ve İnsanlar oyunundaki Dolores rolü için yeni bir köpeğin arandığı dönemde provalara katılan Şebo rolü aldı ve sezon boyunca sahnelenen tüm oyunlarda Candy'nin köpeği olarak sahneye çıktı. Tiyatroseverlerin en sevdiği oyunculardan biri haline gelen Şebo, gelecek sezon da sahnede olacak.

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        "ŞEBO OYUN BİTİMİNDE FUAYEDE SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

        Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, oyun için köpek aradıkları dönemde Şebo'yu sokakta terk edilmiş halde bulduklarını söyledi. Köpeği tiyatroya alıp provalara soktuklarını dile getiren Sigalı, çok akıllı olması, oyuncularla iyi anlaşması ve tüm komutları yerine getirmesi sayesinde onu oyuna dahil ettiklerini kaydetti.

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        Sigalı, Şebo'nun yaşlı çiftlik çalışanı Candy'nin köpeğini oynadığı aktararak, "Aslında romandaki köpek oldukça yaşlı ve biraz bakımsız bir köpek fakat bizim öyle bir olanağımız yok. Oyunun belli bir yerinde yaşlılığından dolayı daha fazla acı çekmesini istemedikleri için Şebo'yu öldürüyorlar. Oldukça çarpıcı ve çok duygusal bir sahnesi var" diye konuştu.

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        Birinci perdenin sonlarına doğru Carlson'ın Dolores'i canlandıran Şebo'yu senaryo gereği sahne dışında öldürdüğünü anlatan Sigalı, "Seyirci çok üzülüyor bu duruma. Ciddi tepkiler oluyor. Ağlayanlar olduğunu biliyorum. Bundan dolayı da perde arasında seyirci arasında dolaştırıyoruz. Oyun bitiminde de fuayede seyirciyle buluşuyor Şebo" ifadelerini kullandı.

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        Sigalı, Şebo'nun oyunculardan daha fazla ilgi çektiğine işaret ederek, "Oyunculardan daha çok tebrik alıyor. Şebo'yu görmek için bilet alan seyircimiz var. Fareler ve İnsanlar'ı belki üçüncü veya dördüncü defa izliyor. 'Bu sefer de Şebo'yu izleyeyim' diye gelen seyircimiz var" dedi.

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        Şebo'nun bu sezonki oyunlarda sahne aldığını ve gelecek sezon da aralarında olacağını dile getiren Sigalı, "Sonra yeni bir maceraya atılıp belki sokakta mağdur olmuş başka bir köpeğimizi, can dostumuzu sahiplendireceğiz. Yani bir an önce yeni bir köpek bulalım, sahneye çıkaralım, seyirci onu sevsin, ondan sonra da sahiplendirelim gibi bir durumumuz var" dedi.

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        Oyunun 8 yıldır repertuvarlarında olduğunu ve kapalı gişe oynadıklarını belirten Sigalı, şöyle devam etti:

        "Şebo bu rolde dördüncü oyuncumuz. İlk üç oyuncuyu sahiplendirdik. Her iki sezonda bir Fareler ve İnsanlar oyununda sokaktan, barınaktan bulduğumuz can dostlarımızı insanlarla buluşturup sahiplendiriyoruz. Belki de biraz hayatlarını kurtarıyoruz. Şebo'ya evde bakıyorduk eşimle bu sürede. Onu çok sevdik ve sahiplendik. Şimdi hem tiyatromuzun oyuncularından biri hem de bizim köpeğimiz olarak yaşamına devam ediyor."

        Sigalı, sokağa tek edilmiş çok sayıda canlı olduğuna dikkat çekerek, insanlara sokaktaki muhtaç hayvanları sahiplenme çağrısında bulundu.

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        "ŞEBO SAYESİNDE KÖPEK FOBİMİ YENDİM"

        Dinçer Yılmaz Sigalı da Şebo'yu bir yıl önce yağmurlu ve fırtınalı bir günde sokakta bulduğunu, boynundaki tasma izinden sokağa yeni terk edildiğini tahmin ettiğini anlatarak, "Dayanamadım, montumun içine soktum ve eve götürdüm. Yıkadım sonra eşime sokakta bir köpek bulduğumu söyledim. O da 'Getir bir bakayım.' dedi. Öyle başladı maceramız" ifadelerini kullandı.

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        Şebo'nun rol arkadaşı tiyatro oyuncusu Cüneyt Gürbüz de geçmişte bir köpek tarafından ısırıldığını, bu nedenle rol kendisine teklif edildiğinde biraz tedirgin olduğunu kaydetti.

        Gürbüz, Şebo'nun güzel huylu bir köpek olduğunu, onun sayesinde köpek fobisini de yendiğini dile getirerek, "İnanılmaz, çok keyifli bir partner. Sahnede ne yapacağını çok iyi bilen bir partner. Onunla oynamak benim için büyük bir keyif" dedi.

        #köpek şebo
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        #Fareler ve İnsanlar
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