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HaberlerGündem3. SayfaŞOK! Son dakika: Kuşları öldü, karı koca FELÇ GEÇİRDİ!
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Kuşları ölen çift peş peşe felç geçirdi!

Ankara'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı. İlk müdahalenin ardından felç geçiren çift hastaneye kaldırıldı

ŞOK! Son dakika: Kuşları öldü, karı koca FELÇ GEÇİRDİ!
Kuşları ölen çift peş peşe felç geçirdi!
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İHA

Başkent'te alınan bilgiye göre, olay Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde meydana geldi. Olay, baba Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ SANDILAR

İHA'da yer alan habere göre alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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