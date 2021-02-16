Genç oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla bir süredir Star TV ekranlarında seyici karşısna çıkan Sol Yanım dizisi final yapıyor. Dizinin takipçileri Sol Yanım'ın neden final yaptığını araştırıyor. Sol Yanım'dan final fragmanı! Sol Yanım dizisi neden final yapıyor?

SOL YANIM DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

— Sol Yanım (@solyanimdizi) February 14, 2021

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker gibi isimlerin rol aldığı Sol Yanım 12. bölümüyle final yapacak.

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Benim Adım Melek, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla aynı gece ekrana gelen Sol Ynaım dizisinin reyting yarışısında geride kalması final sebebi olarak gösteriliyor ancak dizi ekibinden ya da yapım ekibinden konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.