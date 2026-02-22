Canlı
        Tan Taşçı, yapımcı kimliğiyle dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. Başkanlar Orkestrası müzisyenlerinden, genç ve yetenekli yorumcu Seda Eylül Tansık, yeni teklisi 'Her Şey Kabul Tamam' ile solo kariyerine de devam ediyor.

        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 15:15
        Söz ve müziği Seda Eylül Tansık’a ait olan 'Her Şey Kabul Tamam', bir ilişkinin bitiş noktasındaki kabulleniş hâlini, sade ama çarpıcı bir dille anlatıyor. Duygusal yoğunluğu yüksek olan şarkı, abartıdan uzak anlatımıyla dinleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. Şarkının düzenleme ve yapımcılığını üstlenen Tan Taşçı, projeye ana akım popta güçlü bir kimlik kazandırıyor. Tecrübesi ve müzikal vizyonuyla parçanın etkisini artıran Taşçı, şarkının duygusal derinliğini korurken, geniş kitlelere ulaşabilecek dengeli bir sound ortaya koyuyor.

        Şarkının video klibi ise İstanbul'da İzzet Başlak yönetmenliğinde çekilirken, şarkının görsel dünyası siyah beyaz dokusu ile ruhunu yansıtıyor.

        TCTVL etiketiyle 20 Şubat Cuma günü yayımlanan, Tan Taşçı’nın prodüktörlüğü ile dikkat çeken 'Her Şey Kabul Tamam', Seda Eylül Tansık’ın müzikal yolculuğunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

        #Seda Eylül Tansık
