Solskjaer'in stoper planı!

Son oynanan Kasımpaşa maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Svensson, Paulista ve Masuaku ile oynanan üçlü savunma, Başakşehir maçı planlarının içinde yer alıyor. Bu durumda orta alana bir isim daha eklenecek.