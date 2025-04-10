Solskjaer'in stoper planı!
Stoperde büyük kriz yaşayan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir karşılaşması için arayışları sürüyor.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir karşılaşması öncesinde en önemli gündem maddesi stoper hattı olmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlıların Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Topçu yok. Aynı maçta oyuna girip kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç da cezalı.
Felix Uduokhai'nin tedavisi sürerken alternatif isimlerden Bahtiyar Zaynutdinov da sakatlıktan dönemedi. Kaptan Necip Uysal ise uzun süren sakatlığının ardından henüz hazır değil.
Elde kalan tek stoper Gabriel Paulista olurken Solskjaer'in Başakşehir karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.
Son oynanan Kasımpaşa maçında Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Svensson, Paulista ve Masuaku ile oynanan üçlü savunma, Başakşehir maçı planlarının içinde yer alıyor. Bu durumda orta alana bir isim daha eklenecek.
Paulista'nın yanında Onur Bulut formülü üzerinde de düşünüldüğü belirtilirken son karar sergilenen performanslara göre netleşecek.