Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer’den kadroda 3 değişiklik: Uduokhai 6 maç sonra 11’de! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer’den kadroda 3 değişiklik: Uduokhai 6 maç sonra 11’de!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçı 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solskjaer'den kadroda 3 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.

        Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.

        Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.

        Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

        REKLAM

        UDUOKHAI 6 MAÇ SONRA 11'DE

        Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

        TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı.

        Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.

        ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ

        Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi.

        Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.

        REKLAM

        BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ

        Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı.

        Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.

        Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

        ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI

        Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü unutmadı.

        Anneler Günü'nde Adana Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, maç öncesinde kadroları sosyal medyadan futbolcuların annelerinin isimleriyle duyurdu.

        Kadrolarda oyuncuların adı yerine annelerinin ismi yazarken, stat hoparlöründen de Anneler Günü kutlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"