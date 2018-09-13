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Soma'daki facianın sanıklarına verilen cezalar için temyiz başvurusu

Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada sanık avukatları ve madenci ailelerinin avukatları, yerel mahkemenin kararına itiraz etti

13.09.2018 - 12:14 | Güncelleme: AA

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin dava, sanık avukatları ve madenci ailelerinin avukatlarının karara itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.

Davaya ilişkin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklaması sonrası madenci ailelerinin avukatları, cezaların az olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulundu.

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davaya müdahil olan madenci aileler adına davayı istinafa götürdüklerini belirterek, "Gerekçeli karardan sonra temyiz başvurusunda bulunduk. Bölge Adliye Mahkemesi duruşma yapabilir. Raporları yeterli görmezse yeni rapor isteyebilir. Tanık dinleyebilir, yeniden keşif kararı verebilir." dedi.

Öte yandan, sanık avukatlarının da cezaların fazla olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

OLAY

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 11 Temmuz'daki karar duruşmasında, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine hükmedilmişti.

Mahkeme gerekçeli kararını ise 29 Ağustos'ta açıklamıştı.

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