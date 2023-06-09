SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?



1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.