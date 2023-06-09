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Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV8'in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Siviroğlu, hakkında açılan dava ile gündeme geldi. Söz konusu durum nedeniyle Somer Şef'in takipçileri; Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklanacak mı gibi soruların cevaplarını arıyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

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  • Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Türk televizyonlarının klasiği haline gelen MasterChef Türkiye'de jüri olarak yer alan Somer Sivrioğlu, geçtiğimiz devraldığı restoranında yaşanan bir kaza ile gündemde. Hakkında dava açılan Somer Şef ile ilgili bilgileri ve olaya ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik!
  • Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    SOMER ŞEF DAVA OLAYI NEDİR?

    İstanbul'da, ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş´ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü.

    DHA'da yer alan habere göre o sırada yoldan geçen Ürdün´lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti.
  • Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.
  • Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    22 YIL 6´ŞAR AY HAPİSLERİ İSTENDİ

    Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh´in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad´ın ise ölümüne neden oldukları belirtildi. Sanıklar Somer Sivrioğlu ile 6 şüphelinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8´er aydan 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

    Mahkeme heyeti sanıklar Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal´in avukatlarına, müvekkillerini hazır etmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
  • Somer Şef olayı nedir, neden dava açıldı ve tutuklandı mı? MasterChef Somer Şef kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

    1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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