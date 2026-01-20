Sömestr tatilinde çocuklara özel atölyeler

Borusan Contemporary, minik sanatseverlerin yarıyıl tatillerini sanatla zenginleştirmek ve yaratıcılıklarını pekiştirmek için eğlence ve eğitimi bir araya getiren atölyeler düzenliyor. 25 Ocak 2026 tarihinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek bu atölyelerde 4-6 ve 6-8 yaş arası çocuklar, sanatçıların eserlerini incelerken, dışavurumcu oyun ve yaratıcı dans yöntemleriyle kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyor.

Borusan Hikâye Evi’nden “Dönüşen Yeryüzü” sergisine özel iki atölye

Borusan Contemporary’nin sömestr tatiline özel çocuk atölyeleri, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın çocukların okul dışı öğrenme süreçlerine odaklanan eğitim programı Borusan Hikâye Evi tarafından tasarlandı. Disiplinlerarası ve yenilikçi modüller sunan ve çocukların psikososyal gelişimini destekleyen Borusan Hikâye Evi; Edward Burtynsky’nin “Dönüşen Yeryüzü” sergisinde yer alan seçili eserlerden yola çıkarak çocukları ve ebeveynleri sanatla buluşturuyor.

Ormanın Kapısını Kim Çaldı?

4-6 yaş arası çocuklar için (bir yetişkin eşliğinde)

25 Ocak 2026, Pazar, 11.00

Edward Burtynsky’nin Doğal Düzen #20, Grey Bölgesi, Ontario, Kanada, İlkbahar adlı eserinden yola çıkan atölye, doğanın mevsimsel dönüşümünü merkeze alıyor. Dışavurumcu oyun, Orff yaklaşımı ve bilinçli farkındalık yöntemlerinin bir araya geldiği bu çalışmada çocuklar ve ebeveynleri, kıştan bahara geçişi hareket, ses ve ritim aracılığıyla deneyimliyor. Katılımcılar, Perili Köşk’ün atmosferinde sessiz ve donuk bir ormandan başlayarak doğanın yavaş uyanışına hep birlikte eşlik ediyor