Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Sömestr tatilinde çocuklara özel atölyeler

        Sömestr tatilinde çocuklara özel atölyeler

        Borusan Contemporary, okulların yarıyıl tatilinde çocukları sanat, doğa ve keşif dolu bir eğitim programıyla buluşturuyor. Borusan Hikâye Evi tarafından, Edward Burtynsky'nin "Dönüşen Yeryüzü" sergisinden ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, 25 Ocak Pazar günü meraklı ve yaratıcı çocukları bekliyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 20.01.2026 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sömestr tatilinde çocuklara özel atölyeler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borusan Contemporary, minik sanatseverlerin yarıyıl tatillerini sanatla zenginleştirmek ve yaratıcılıklarını pekiştirmek için eğlence ve eğitimi bir araya getiren atölyeler düzenliyor. 25 Ocak 2026 tarihinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek bu atölyelerde 4-6 ve 6-8 yaş arası çocuklar, sanatçıların eserlerini incelerken, dışavurumcu oyun ve yaratıcı dans yöntemleriyle kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyor.

        Borusan Hikâye Evi’nden “Dönüşen Yeryüzü” sergisine özel iki atölye

        Borusan Contemporary’nin sömestr tatiline özel çocuk atölyeleri, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın çocukların okul dışı öğrenme süreçlerine odaklanan eğitim programı Borusan Hikâye Evi tarafından tasarlandı. Disiplinlerarası ve yenilikçi modüller sunan ve çocukların psikososyal gelişimini destekleyen Borusan Hikâye Evi; Edward Burtynsky’nin “Dönüşen Yeryüzü” sergisinde yer alan seçili eserlerden yola çıkarak çocukları ve ebeveynleri sanatla buluşturuyor.

        REKLAM

        Ormanın Kapısını Kim Çaldı?

        4-6 yaş arası çocuklar için (bir yetişkin eşliğinde)

        25 Ocak 2026, Pazar, 11.00

        Edward Burtynsky’nin Doğal Düzen #20, Grey Bölgesi, Ontario, Kanada, İlkbahar adlı eserinden yola çıkan atölye, doğanın mevsimsel dönüşümünü merkeze alıyor. Dışavurumcu oyun, Orff yaklaşımı ve bilinçli farkındalık yöntemlerinin bir araya geldiği bu çalışmada çocuklar ve ebeveynleri, kıştan bahara geçişi hareket, ses ve ritim aracılığıyla deneyimliyor. Katılımcılar, Perili Köşk’ün atmosferinde sessiz ve donuk bir ormandan başlayarak doğanın yavaş uyanışına hep birlikte eşlik ediyor

        Sessiz Ama Kıpır Kıpır

        6-8 yaş arası çocuklar için

        25 Ocak Pazar, 12.45

        “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinde yer alan Berezniki Madeni fotoğraflarından ilham alan bu atölye, çocukları yerin derinliklerine uzanan hayali bir yolculuğa davet ediyor. Dışavurumcu oyun ve yaratıcı dans yöntemleriyle kurgulanan çalışmada çocuklar, madenin katmanlı yapısını keşfederken doğa ve insan arasındaki ilişkiye dair farkındalık geliştiriyor. Yeraltından yeryüzüne uzanan bu deneyimde minik katılımcılar, merak duygularını ve bedensel ifadelerini destekleyen bütüncül bir süreç yaşıyor.

        Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri biletleri Biletix'te satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşçi servisinin devrildiği kazada can pazarı: 16 yaralı

        Aydın-Denizli Karayolu'nda buzlanma sebebiyle işçileri taşıyan minibüsün devrilmesiyle adeta can pazarı yaşanırken, yol kenarına savrulan işçilere ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

        #Borusan sanat
        #Borusan Contemporary
        #sömestr
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?