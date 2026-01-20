Sömestr tatilinde çocuklara özel atölyeler
Borusan Contemporary, okulların yarıyıl tatilinde çocukları sanat, doğa ve keşif dolu bir eğitim programıyla buluşturuyor. Borusan Hikâye Evi tarafından, Edward Burtynsky'nin "Dönüşen Yeryüzü" sergisinden ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyeler, 25 Ocak Pazar günü meraklı ve yaratıcı çocukları bekliyor...
Borusan Contemporary, minik sanatseverlerin yarıyıl tatillerini sanatla zenginleştirmek ve yaratıcılıklarını pekiştirmek için eğlence ve eğitimi bir araya getiren atölyeler düzenliyor. 25 Ocak 2026 tarihinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek bu atölyelerde 4-6 ve 6-8 yaş arası çocuklar, sanatçıların eserlerini incelerken, dışavurumcu oyun ve yaratıcı dans yöntemleriyle kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyor.
Borusan Hikâye Evi’nden “Dönüşen Yeryüzü” sergisine özel iki atölye
Borusan Contemporary’nin sömestr tatiline özel çocuk atölyeleri, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın çocukların okul dışı öğrenme süreçlerine odaklanan eğitim programı Borusan Hikâye Evi tarafından tasarlandı. Disiplinlerarası ve yenilikçi modüller sunan ve çocukların psikososyal gelişimini destekleyen Borusan Hikâye Evi; Edward Burtynsky’nin “Dönüşen Yeryüzü” sergisinde yer alan seçili eserlerden yola çıkarak çocukları ve ebeveynleri sanatla buluşturuyor.
Ormanın Kapısını Kim Çaldı?
4-6 yaş arası çocuklar için (bir yetişkin eşliğinde)
25 Ocak 2026, Pazar, 11.00
Edward Burtynsky’nin Doğal Düzen #20, Grey Bölgesi, Ontario, Kanada, İlkbahar adlı eserinden yola çıkan atölye, doğanın mevsimsel dönüşümünü merkeze alıyor. Dışavurumcu oyun, Orff yaklaşımı ve bilinçli farkındalık yöntemlerinin bir araya geldiği bu çalışmada çocuklar ve ebeveynleri, kıştan bahara geçişi hareket, ses ve ritim aracılığıyla deneyimliyor. Katılımcılar, Perili Köşk’ün atmosferinde sessiz ve donuk bir ormandan başlayarak doğanın yavaş uyanışına hep birlikte eşlik ediyor
Sessiz Ama Kıpır Kıpır
6-8 yaş arası çocuklar için
25 Ocak Pazar, 12.45
“Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisinde yer alan Berezniki Madeni fotoğraflarından ilham alan bu atölye, çocukları yerin derinliklerine uzanan hayali bir yolculuğa davet ediyor. Dışavurumcu oyun ve yaratıcı dans yöntemleriyle kurgulanan çalışmada çocuklar, madenin katmanlı yapısını keşfederken doğa ve insan arasındaki ilişkiye dair farkındalık geliştiriyor. Yeraltından yeryüzüne uzanan bu deneyimde minik katılımcılar, merak duygularını ve bedensel ifadelerini destekleyen bütüncül bir süreç yaşıyor.
Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri biletleri Biletix'te satışa çıktı.