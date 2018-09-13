Kurdaki yükseliş sonucu hasar maliyetleri artan ve karları yok olan yabancı sermayeli sigorta şirketleri satışa çıkarken Türkiye'deki faaliyetinden memnun olan Japonlar, Türkiye'de durumu da fırsat olarak görüp bu şirketlere talip oldu.



Türkiye'de sigorta şirketleri içinde en çok büyüyen ve en karlı çalışan şirketin Sompo Japan olduğunu vurgulayan Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, "Ağırlıklı olarak trafik, kasko ve sağlık gibi bireysel sigortacılıkta çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. 15-16 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Bu başarıda en önemli katkıyı tarife yapma metodolojisini geliştirmemiz oldu. Öyle ki sermayedar 2 yılda bir Japonya'ya çağırıp 'bu işin sırrı ne' diye soruyor. Bence işin sırrı sağlam bir kurum kültürü. Bizim şirketimizde ifade özgürlüğü ve demokrasi var. Katı bir hiyerarşiden yana değiliz. Örneğin üstler astları değil, astlar üstleri değerlendirip puan veriyor" şeklinde konuştu.

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Trafik sigortasında geliştirdikleri metodoloji sayesinde'ın bulunduğu 32 ülkeye metodoloji ihraç ettiklerini Türkiye biriminin geliştirdiği metodolojinin Japonya'dan daha iyi kabul edildiğini ifade eden Dalaş bu durumun Japon sermayedarı Türkiye için cesaretlendirdiğini dile getirdi.Japon sermayedarların şirkete güvenmeleri nedeniyle Türkiye'yi fırsat ülkesi olarak gördüklerini anlatan Dalaş, "Son 2 yıldakarlılığımız yüzde 40'ın üzerinde. Bu nedenle bir şirket satın alma durumu olduğunda ona sıcak baktıklarını belirtiler. Eğer anlamlı bir alternatif çıkarsa ciddi alıcı olacağız" dedi.Sigortacılıktakarlılığının yüzde 8 civarında olduğunu anlatan Dalaş,karlılığının ise yüzde 3.4 olduğunun altını çizerek, "Yabancı sigorta şirketleri karlılıktan memnun değiller. Şirketler satılıyor. Aracılar vasıtasıyla şirketi satmak için nabız yoklayan grup çok. Satılan bu şirketlerin arasında küçük, orta boy ve hatta büyükler de var" dedi. Şirketlerin karşirketin yönetim kalitesi ile ilgili olduğunu belirten Dalaş, 25 yıllık sigortacılık hayatında iyi yönetilen şirketlerde zarar oluşmadığını gördüğünü dile getirdi.Kurdaki yükselişin sigorta şirketlerinin hasar maliyetlerini katladığını dile getiren Dalaş, 10 ay önce yapılan poliçeler için bugün hasar ödediklerini belirterek şunları söyledi: "Sadece ağustos ayında temmuz ayına göre hasar maliyetimiz yüzde 27 arttı. Maliyetlerimiz daha da artacak. Bu nedenle kaskoda yüzde 10-12'lik bir fiyat artışı oldu. Şuna da unutmayalım; yeni gelen araçlar yüzde 30'un üzerinde zamlandı. Sigorta bedeli de zaten o kadar arttığı için prim artmış göründü. Kaskoda bir küçülme de görünmedi. Çünkü Türk insanı için otomobil sahibi olmak çok önemli. Onaolduğu zaman yerine zor koyacağını da biliyor. Bu nedenle kaskodan vazgeçmiyor. "Dalaş, sigorta sektörünün hem sermayedarın koyduğu sermaye hem de sigortalıların fonlarını taşımaları nedeniyle elde ettiği mali kar nedeniyle şoklara dayanıklı olduğunu hatırlatarak "Elimizde para var ve bu paranın da getirisi var. Diğer yandan sermayedar ağırlıklı olarak yabancı. İstenildiğin zaman sermaye artırımı yapılabilir" dedi.İklim değişikliklerinin yarattığı yeni durum nedeniyle hasar sıklığının artmış olmasına da dikkat çeken Dalaş, ayrıca trafik sigortasında da şirketlerin kur artışı ile gelen hasar maliyetleri nedeniyle yeniden zarar yazılmaya başlandığını bu alanda tavan getiren Hazine müdahalesinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.Dünyada bundan sonra ekonomik krizlerin daha sık görüleceğini savunan Dalaş'a göre bunun nedeni bu durum artık yeni normal olacak. Dünyada son 30 yılda yaşanan değişimin 300 yılda yaşanmadığını kaydeden Dalaş, yeni ekonomik düzenin ise şoklara açık olduğunu ve henüz oturmadığını söyledi.

BENZİN ARTTIĞINDA KAZA AZALIYOR



Dalaş, benzin fiyatlarının artması ile sürücülerin daha az araç kullanmaya başladığını ve trafiğin azaldığını belirtti. Yapılan hesaba göre Türkiye'de her 100 araçtan 25'i kaza yapıyor. Benzin fiyatı arttığında kaza frekansı 3-4 puan düşüyor ve 20'lere iniyor.

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