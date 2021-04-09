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Koç Holding’in 57. Olağan Genel Kurulu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 9 Nisan Cuma günü Nakkaştepe’deki Holding merkezinde gerçekleşti. Pandemi tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2020 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Koç Holding 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Başkan Vekili Ali Y. Koç, üye Semahat S. Arsel, üye Caroline N. Koç, üye İpek Kıraç, üye ve CEO Levent Çakıroğlu, üye Jacques A. Nasser, bağımsız üye Anne Lauvergeon, bağımsız üye Emily K. Rafferty, bağımsız üye Dr. Cem M. Kozlu, bağımsız üye Peter Martyr."

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Faaliyet Raporu açıklamasında 2020 yılında tüm dünyanın ana gündem maddesi olan COVID-19 salgınına dikkat çekerken, “Küresel salgın sadece sağlık sistemlerini değil, birçok ülkede ekonomik ve toplumsal yapıyı kökünden sarstı. Daha önce eşine nadir rastlanan boyutlara ulaşan küresel salgın, bir yandan milyonlarca insanın hayatına mal olurken, diğer yandan İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde görülen en sert daralmaya neden oldu” dedi.

“Koç Topluluğu olarak COVID-19 salgınının işlerimizle ilgili yarattığı bütün riskleri fevkalâde iyi yönettik” diyerek sözlerini sürdüren Rahmi M. Koç şunları kaydetti: “Güçlü bilançomuz, dengeli portföy yapımız, yurt dışı gelirlerimiz ve etkin risk yönetimi politikalarımız sayesinde dimdik ayakta kalmayı başardık. 2020 yılındaki 11 milyar TL yatırımla beraber son 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık. Bu çerçevede ‘Ülkem varsa ben de varım’ yaklaşımında olduğumuzu tüm toplumsal paydaşlarımıza ispat ettik.”

'MEMLEKETİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETME GAYESİYLE KENETLENDİK'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ise Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında en itibarlı uluslararası kuruluşların dahi, bugüne kadar yaptıkları küresel risk değerlendirmelerinde küçük bir ihtimalle not düşerek adeta geçiştirdikleri küresel salgın riskinin 2020 yılında tüm insanlığın üzerine bir kâbus gibi çöktüğüne dikkat çekerek şöyle dedi: “Daha evvel eşi benzeri görülmemiş bu fevkalâde dönemde, insanî korkular dünyevî kaygıların önüne geçti. Bilinmezliklerle dolu bir ortamda, önemli bireysel ve profesyonel kararlar almanın güçlükleri yaşandı. Yılın son haftalarında gelen aşı müjdesiyle umutlandık; bilim insanlarının sınırlar ötesi iş birliği sâyesinde 2021 yılına nispeten iyimser girebildik. Bu süreç, insanlığı odağına alan bir küreselleşmenin daha mutlu yarınlara hizmet edebileceğinin de ispâtı oldu. Aynı iş birliği ruhunun, aşıların akılcı ve âdil dağıtımı için de sergilenmesini, böylece küresel iyileşme ve toparlanma sürecinin gecikmemesini temenni ediyoruz. Koç Topluluğu, bu zor süreçte Memleketimize en iyi şekilde hizmet etme gâyesiyle kenetlendi. Hızla hayata geçirilen toplumsal destek projeleri, çalışanlarımıza sahip çıkışımız, iş ortaklarımıza yönelik destekler ve duyarlı iletişim çalışmalarımızla, ülkemizin salgınla mücadelesinde örnek gösterildik. Uluslararası düşünce platformlarının tüm toplumsal paydaşları gözeten bir kapitalizm modeli önerdikleri 2020 yılında, yaptıklarımızla, kurumsal kültürümüzün özünde bu yaklaşımın bulunduğunu bir kez daha ispat ettik.”

'GÜVENİLİR BİR PAYDAŞ OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

“Önce insan” diyerek aldıkları sıkı önlemler sayesinde ticari faaliyetleriyle değer yaratmayı sürdürebildiklerini vurgulayan Ömer M. Koç, “Basiretli yönetim anlayışıyla iş yapış kültürümüzün parçası hâline getirdiğimiz bilanço disiplinimiz, son derece sağlıklı borçluluk oranımız ve nakit yaratma kapasitemiz, bilinmezliklerin yoğunlaştığı bir ortamda bize finansal açıdan ihtiyacımız olan manevra alanını yarattı. Böylece, yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2020 senesini Topluluğumuz açısından finansal sonuçlarımıza da yansıyan başarılarla geride bıraktık.

Koç Topluluğu, sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak riskleri yönetip fırsatlardan istifâde ederken, uzun vâdeli stratejik odağından da taviz vermiyor. Belirsizliklerle hatırlanacak bir yılın sonunda duyurduğumuz adımlar, tedbiri elden bırakmadan doğru yatırımlarla şirketlerimizi geleceğe hazırlama kararlılığımızın son manifestolarıydı. Ford’un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’i üretme sorumluluğunu üstlenen Ford Otosan, bu doğrultuda bir batarya montaj fabrikası da kurarak Türkiye’nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olacak. Arçelik’in Hitachi ile yaptığı ortaklık ise dünyanın en geniş ölçekli ticaret anlaşmasıyla bütünleşen Asya Pasifik ülkeleri pazarına imtiyazlı erişim imkânıyla faaliyet gösterecek. Ne mutlu ki, 2020 senesinde de ülkemizin en itibarlı markası olarak gösterildik. Bilhassa vurgulamak isterim ki, itibarımızın en önemli unsuru geleceğimiz olan gençlerimiz nezdindeki algımızdır. Koç Topluluğu olarak onların umutlarını besleyen ve ideallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılan ‘güvenilir bir paydaş’ olmak için elimizden geleni yapacağız. ‘Geleceğe. Birlikte’ diyerek açıkladığımız sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, 2020 yılında şekillendirdiğimiz yol haritamızın arkasında da bu motivasyonumuz bulunuyor” dedi.

'KATMA DEĞER YARATMAYI SÜRDÜRDÜK'

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu da Faaliyet Raporu’nda yer alan açıklamasında, daha önce yaşanılmamış tecrübelerle dolu, çok zor bir yılı geride bıraktıklarına dikkat çekti. “Sene başında neredeyse hiçbir otoritenin öngöremediği pandemi, ilk çeyrek sonunda insanların yaşam tarzında ve şirketlerin iş yapış biçimlerinde önemli değişiklikleri zorunlu kıldı” diyen Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Koç Topluluğu olarak, sürecin başında çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığını birinci önceliğimiz kabul ederek, gerekli tüm kararları bilimsel veriler ışığında tereddütsüz aldık. Tüm paydaşlarımıza zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu hissettirdik; ne mutlu ki, aynı dayanışmayı kendilerinden de gördük. Aynı dönemde, halkımıza en çok ihtiyaç duyulan zor zamanlarda fayda sağlayan, toplumsal destek projelerini de bize yakışan sorumlulukla hayata geçirdik. Yaptıklarımız hem ülkemizde hem de uluslararası platformlarda takdirle karşılandı. Pandemiyle ortaya çıkan eşi görülmemiş belirsizlik ortamında, şirketlerimizin finansal sağlığına yönelik adımları hassasiyetle ve hızla attık. Likiditemize, faaliyetlerimize, bilançomuza ve hatta iş modellerimize yönelik tedbirlerimiz neticesinde üretim ve hizmetlerimizle katma değer yaratmayı sürdürebildik.”

“Özel önem verdiğimiz bilanço disiplini ve nakit akışı yönetimi sayesinde, geçmişte olduğu gibi bu krize de finansal açıdan hazırlıklı girdik” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, “Bunun yanı sıra; pandemi sürecinde operasyonel masrafları titizlikle yönetmek ve faizlerdeki düşüşten faydalanarak kredi refinansmanına gitmek suretiyle önemli tasarruflar sağladık ve ilave nakit yarattık. 2020 yılında konsolide gelirlerimiz yüzde 20 artışla 183,8 milyar TL’ye ulaşırken, ana ortaklık payı net dönem kârımız ise 9,3 milyar TL oldu. Kombine yurt dışı gelirlerimiz 14 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Küresel büyüme vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı yatırım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Koç Topluluğu, ar-ge alanındaki liderliğini de sürdürüyor; Türk özel sektörünün ar-ge harcamalarının yaklaşık yüzde 7’sini şirketlerimiz gerçekleştiriyor. 2,1 milyar TL’si 2020 yılında olmak üzere, son 10 yılda yaptığımız 12,4 milyar TL’lik ar-ge harcamasıyla rekabetçiliğimizi güçlendiriyoruz. Koç Topluluğunun son derece zor şartlar altında ispatladığı bu esneklik ve dayanıklılığın ardında, kuruluş değerlerimizden gelen benzersiz üstünlüklerimizin yanı sıra; dijital dönüşüm, inovasyon, kurum içi girişimcilik, çevik yönetim ve sıfır bazlı bütçeleme gibi programlarımızın özünü teşkil eden ve her geçen gün artan bir motivasyonla sarıldığımız kültürel dönüşüm vizyonumuzun da büyük rolü var. Veriye dayalı karar verme disiplinini iş yapış kültürümüzün parçası haline getirme kararlılığımız, çevik yönetim esaslarına göre şekillenmekte olan operasyonel yapımız ve inovasyon kapasitemiz sayesinde, pandemi sürecinde aniden ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik doğru kararları vakit kaybetmeden alabildik. Bu dönemde ortaya çıkan riskleri yönetirken, fırsatlardan da istifade ettik” diye konuştu.

Faaliyet Raporu’nda Yönetim Kurulu’nun 2020 yılına ilişkin genel değerlendirmesi şöyle yer aldı:

Koç Holding, Fortune’un “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi” sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir. Ayrıca, Forbes tarafından yayınlanan “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde bu yıl da Türkiye’nin 1 numarası olmuştur.

2020 yılında Koç Holding’in kombine gelirleri 324.898 milyon TL olmuştur.

Küresel büyüme, güçlü markalar yaratma, tüketicilerimiz için hep daha fazla değer sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye devam etmiştir. 2020’de yapılan 10,7 milyar TL kombine yatırım ile son 5 yıllık toplam tutar

42 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri izlemiştir.

42 milyar TL’ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu enerji ve dayanıklı tüketim sektörleri izlemiştir. Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2020 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL ar-ge yatırımı yapılmıştır. Koç Topluluğu, Türkiye’de özel sektör ar-ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini gerçekleştirmektedir.

Koç Topluluğu’nun yurt dışı gelirleri, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin ihracat performansları ile 14 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş; yurt dışı gelirlerin toplam kombine gelirler içindeki payı yüzde 31 olmuştur. Tüpraş dâhil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmuştur.

31 Aralık 2020 itibarıyla, Borsa İstanbul 100 endeksindeki (BIST 100) halka açık şirketleri ile Koç Holding’in toplam değerinin, BIST 100’deki şirketlerin piyasa değeri içindeki payı yüzde 19,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Koç Topluluğu’nun kombine gelirlerinin Türkiye’nin GSYH’sine oranı yüzde 6,4 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 6,7’sini oluşturmuştur.

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi’ne uygun şekilde kapsamı genişletilen ve Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri ile buna bağlı performansına detaylıca yer verilen Koç Holding 2020 yılı Faaliyet Raporu’ndan öne çıkan başlıklar ise şöyle: