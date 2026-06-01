Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Haziran Pazartesi çekilişi tamamlandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenmek için Milli Piyango Online sonuç ekranına yöneldi. Büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerindeki sonuçlar erişime açılırken, şans oyunu severler kuponlarını kontrol etmeye başladı. İşte 1 Haziran 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

1 HAZİRAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

19 - 36 - 46 - 63 - 75 - 85

JOKER 80 + SÜPERSTAR 39

Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kupon bilgilerini girerek veya çekiliş tarihini seçerek sonuçlarını kolayca kontrol edebiliyor.

Sonuç sorgulama ekranında kuponun ikramiye kazanıp kazanmadığı, ikramiye tutarı ve çekiliş detayları görüntülenebiliyor.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.