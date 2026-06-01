        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: 1 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?

        1 Haziran 2026 On Numara sonuçları açıklandı! MPİ On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Milli Piyango tarafından haftanın ilk On Numara çekilişi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından binlerce kişi sonuçları ve kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonrasında gözler On Numara sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Şans oyunu tutkunları, büyük ikramiye başta olmak üzere tüm ikramiye kategorilerindeki sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 1 Haziran 2026 Pazartesi On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 20:10 Güncelleme:
        On Numara'da kazandıran numaralar...

        Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği On Numara çekilişi 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar kuponlarında yer alan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. İşte 1 Haziran 2026 On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        1 HAZİRAN 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        CHP Kurultayına mali inceleme
