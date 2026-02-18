10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı

Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam ediyormuş

(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçileri Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu (46) toprağa verildi. Kiret'in emekli olmasına rağmen üniversitede okuyan kızının masrafları için maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Oruçoğlu'nun ise emekliliğine 2 yıl kaldığı belirtildi.