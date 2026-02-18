Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı

        10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 84 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, "Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 84 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu

        Ajanslar
        Giriş: 18.02.2026 - 09:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:30
        İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 84 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlığın açıklamasında, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

        Bu kapsamda, Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerden 67'sinin tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bir şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

        Açıklamada, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttıklarının, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarının ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon lira işlem hacminin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

        Göçükte ölen emekli madenci, kızının okul masrafları için çalışmaya devam ediyormuş

        (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçileri Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu (46) toprağa verildi. Kiret'in emekli olmasına rağmen üniversitede okuyan kızının masrafları için maden ocağında çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Oruç...
