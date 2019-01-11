Son Dakika | 11 Ocak Altın fiyatları yükselişte 2019! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün yüzde 0,08 azalışla 225,48 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 0.08 düşüşle 368,65 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 11 Ocak canlı altın fiyatları...