Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,9 artışla 827,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.358 lira, Cumhuriyet altını da 5.548 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.