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148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

Türkiye'nin ilk dünyanın da ikinci metrosu olan Karaköy-Taksim Tüneli'nde Metro Han'ın binasındaki çatlaklar tedirgin etti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel açıklama yaptı

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DHA
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    Beyoğlu Tünel'deki 148 yıllık Metro Han'ın kolonlarındaki kırık ve çatlaklar tedirginliğe neden oldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlendirme çalışmalarına başlandığını bildirdi.
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    1863 yılında inşa edilen Londra metrosundan sonra, 148 yıllık tarihiyle dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel'in de içinde bulunduğu Metro Han'ın ikinci katındaki kolonlardaki kırık ve çatlaklar görenleri tedirgin ediyor.
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    Binadaki hasar geçtiğimiz ay Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremler sonrası endişe yarattı.

     
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    Binadaki hasarın sosyal medyada paylaşılması sonrası, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel açıklama yaptı. 
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maraş depremi sonrası insanları korkutan çatlakları uzun zamandır takip etmekteydik. İhale süreçlerini tamamlamamıza rağmen, 1.5 yıl koruma kurulundan izin bekledik. Sonunda güçlendirme çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

    Metro Han binasındaki güçlendirme çalışmalarının 3 ay önce başladığı öğrenildi. Bina içindeki restorasyon çalışmaları sürerken, 2 hafta önce de dış cephe tadilatı için iskele kurulduğu belirtildi.
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti
  • Son dakika: 148 yıllık Karaköy metrosundaki çatlaklar tedirgin etti

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