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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 19 bin sözleşmeli personel alınacak - İş-Yaşam Haberleri

        19 bin sözleşmeli personel alınacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 01:03 Güncelleme: 02.05.2025 - 01:41
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından binlerce vatandaşı ilgilendiren açıklama yaptı:

        "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

        Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

        Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir.

        Bu kapsamda başvurular, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

        Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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