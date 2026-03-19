        Son dakika: 18 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu: 118 gözaltı

        18 il merkezli "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu: 118 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 15:59 Güncelleme:
        18 ilde operasyon: 118 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığınca 18 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 118 şüphelinin yakalandığını, bunların 67'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca 18 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Belirlenen şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        Operasyonlarda, hesaplarında 5,3 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 118 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i