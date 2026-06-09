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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 18 yaşındaydı... Hatay'da kampüs yakınında gerçekleşen kazada motosiklet sürücüsü Emre Sağlam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        18 yaşındaydı... Hatay'da kampüs yakınında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti

        Hatay'da üniversite kampüsü yakınlarında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Sağlam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
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        18 yaşında... Kazada can verdi

        Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Emre Sağlam hayatını kaybetti.

        KAMPÜS ETRAFINDA KAZA

        İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Üniversite kampüsü civarında otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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