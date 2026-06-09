18 yaşındaydı... Hatay'da kampüs yakınında gerçekleşen kazada hayatını kaybetti
Hatay'da üniversite kampüsü yakınlarında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Sağlam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:57 Güncelleme:
Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Emre Sağlam hayatını kaybetti.
KAMPÜS ETRAFINDA KAZA
İHA'daki habere göre kaza; Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Üniversite kampüsü civarında otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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