Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!

İstanbul'da lüks otomobiller üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği ope... Daha Fazla Göster İstanbul'da lüks otomobiller üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, incelemeleri devam eden 7 lüks otomobile el konuldu. Daha Az Göster