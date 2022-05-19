19 Mayıs için Ata'ya ziyaret 0:00 / 0:00

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı için Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte 81 ilden ve 11 ülkeden gelen gençlerle Anıtkabir'e yürüdü.

Anıtkabir'de Bakan Kasapoğlu mozoleye çelenk bıraktıktan sonra ve beraberindekiler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken şu ifadeleri kullandı:

"İlk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihinin gençlerimizle birlikte coşku ve heyecanla kutluyoruz. 1 asır önce hürriyetimiz için mücadele verdiğiniz topraklarda biz de cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Cumhuriyetin geleceğini yine gençlerle inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın ümididir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuruyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum."