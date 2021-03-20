Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 407,88 liradan cumhuriyet altını ise 2.639,51 liradan işlem görüyor. İşte 20 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...