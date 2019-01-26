Son Dakika | 26 Ocak Altın fiyatları yükselişte 2019! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! Yatırımcılar tarafından altın fiyatları merakla takip ediliyor. Güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,71 yükselişle 221,01 liradan, çeyrek altın fiyatları ise 1,71 yükselişle 361,35 liradan işlem görüyor. Güncel çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte, 26 Ocak canlı altın fiyatları...