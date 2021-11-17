5 ölümlü öğrenci servisi kazası kamerada! Kaza değil katliam! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi´nde 9 Kasım günü Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş´e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu.

YOLUN KARŞISINA GEÇİYORDU

DHA'da yer alan habere göre Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde rampada hızla ilerleyen midibüsün, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı görülüyor.

KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇUYOR

Kadın yola savrularak metrelerce savrulurken, kontrolden çıkan midibüsün sol şeritte ilerleyerek köprüden uçtuğu görüntüde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZAYLA İLGİLİ KORKUNÇ TESPİTLER

Faciada aracın yönetmeliğe göre en fazla 15 yıllık olması gerekirken 2004 model olduğu ve sürücünün SRC belgesinin olmadığı belirlendi. Öte yandan sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik test yapıldı.

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Ahmet Taşçı, şoförün belgelerinin olmadığını ve aracın okul taşıtı için uygunluğu bulunmadığını belirtmişti.

Taşçı, "Bu ülkenin geleceğini taşıyoruz. Biz önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Evrakla bitmiyor bu iş. İnsan kendini denetlediğinde sorumluluk aldığında bu kazalar olmaz" dedi.