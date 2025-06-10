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        Haberler Dünya Son dakika: İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı | Dış Haberler

        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı

        İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, Filistinlilere karşı şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle 2 İsrailli bakana; Smotrich ve Ben-Gvir'e yaptırım kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.06.2025 - 17:16
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        İngiltere ve dört müttefikinden 2 İsrailli bakana yaptırım kararı
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        İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve diğer müttefikleri İsrailli iki aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e "Filistinli topluluklara karşı tekrarlanan şiddet kışkırtmaları" nedeniyle yaptırım uyguladı.

        Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da yaşayan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda İngiltere'ye katıldı.

        "Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırılıkçı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmişlerdir. Bu eylemler kabul edilemez" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç Dışişleri Bakanları ile birlikte ortak bir açıklama yaptı:

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        "İşte bu nedenle sorumlulardan hesap sormak üzere harekete geçtik."

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise bu kararın "çirkin" olduğunu ve hükümetin önümüzdeki hafta başında özel bir toplantı yaparak bu "kabul edilemez karara" nasıl karşılık verileceğine karar vereceğini söyledi.

        Smotrich, İngiltere'nin hamlesini "küçümsediğini" söyledi:

        "İngiltere vatanımızın beşiğine yerleşmemizi bir kez engellemeye çalıştı ve bunu bir kez daha yapamayız. İnşa etmeye devam etmeye kararlıyız."

        Diğer Avrupa ülkeleri gibi İngiltere de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetine, Gazze'ye yönelik yardım ablukasını sona erdirmesi için baskıyı arttırıyor. Ortak açıklamada müttefikler, İngiltere'nin "İsrail halkıyla ortak bağlara, değerlere ve güvenlik ve geleceğe bağlılığa dayanan güçlü bir dostluğu" sürdürme taahhüdünü yineledi.

        Açıklamada "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, Gazze'nin yönetiminde gelecekte hiçbir rolü olamayacak olan Hamas'ın elinde kalan rehinelerin derhal serbest bırakılması, yardımların artırılması ve iki devletli çözüme giden yolun açılması için çaba göstereceğiz" denildi.

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