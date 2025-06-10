İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve diğer müttefikleri İsrailli iki aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'e "Filistinli topluluklara karşı tekrarlanan şiddet kışkırtmaları" nedeniyle yaptırım uyguladı.

Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, Batı Şeria'da yaşayan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich'in mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda İngiltere'ye katıldı.

"Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich aşırılıkçı şiddeti ve Filistinlilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesini teşvik etmişlerdir. Bu eylemler kabul edilemez" diyen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç Dışişleri Bakanları ile birlikte ortak bir açıklama yaptı:

REKLAM

"İşte bu nedenle sorumlulardan hesap sormak üzere harekete geçtik."

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise bu kararın "çirkin" olduğunu ve hükümetin önümüzdeki hafta başında özel bir toplantı yaparak bu "kabul edilemez karara" nasıl karşılık verileceğine karar vereceğini söyledi.

Smotrich, İngiltere'nin hamlesini "küçümsediğini" söyledi: