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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: 61 orman yangınında 4 tutuklama | Son dakika haberleri

        61 orman yangınında 4 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 4'ünün tutuklandığı, 19'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:27
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        61 orman yangınında 4 tutuklama
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4-22 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 61 orman yangınıyla ilgili olarak, jandarma tarafından 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti.

        Yangınlara ve gözaltılara ilişkin bilgileri aktaran Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesi'nde, 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının, orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesi'nde, 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz'da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. tutuklandı. Balıkesir-Dursunbey Kurtlar Mahallesi'nde, 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G, İ.G. ve S.E. hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Uşak-Banaz Kızılhisar köyünde, 8 Temmuz'da başlayıp 9 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi. Uşak-Merkez Derbent köyünde, 9 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Tekirdağ-Şarköy Kocaali köyünde, 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. hakkında adli kontrol kararı verildi."

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Bayıryüzü köyünde, 11 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı bilgisini veren Yerlikaya, A.G. ve F.U'nun gözaltına alındığını, biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Kocatarla köyünde, 12 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D'ye ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca köyünde, 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G'nin, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesi'nde, 13 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. hakkında adli kontrol kararı verildi. Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesi'nde, 14 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, R.O'nun çay yapmak için yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kütahya-Gediz Üzümlü köyünde, 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Bolu-Mudurnu Deliceler köyünde, 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesi'nde, 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. Manisa Saruhanlı Apak Mahallesi'nde, 15 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. tutuklandı. Bilecik Merkez Kurt köyünde, 20 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi."

        Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanları korumak adına vatandaşların çok daha temkinli ve tedbirli olmalarının büyük önem taşıdığına işaret eden Yerlikaya, "Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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