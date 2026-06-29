İçişleri Bakanlığı, 69 ilde “Uyuşturucu Madde Satıcılarına” yönelik düzenlenen operasyonlarda; 708 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı duyuruda, 69 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 708 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında; 1.005 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 423'ü tutuklanırken, 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 69 ilde 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Açıklamanın devamında, "Ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." denildi.