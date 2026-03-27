        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kararı!

        TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna çağırılan Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a geçtiğini duyurdu.

        Giriş: 27.03.2026 - 16:05 Güncelleme:
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'unda finale yükselen milli takımımızın kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a geçti.

        TFF'nin açıklaması şu şekilde:

        "A Millli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

        2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak."

