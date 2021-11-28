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Haberler Sağlık SON DAKİKA! AB'den çağrı! "BioNTech-Pfizer'in aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor"
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"BioNTech-Pfizer'in aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omikron varyantıyla ilgili kesin bilgiler için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğunu, BioNTech-Pfizer ile yaptıkları alım sözleşmesine göre şirketin aşısını 100 gün içinde varyantlara karşı etkili hale getirmesi gerektiğini söyledi

SON DAKİKA! AB'den çağrı!
AA

Letonya'yı ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omikron varyantı hakkındaki soruyu yanıtlayan von der Leyen, varyantın endişe verici olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bilim insanları ve ilaç firmalarının Omikron varyantı hakkındaki tam resmi görmek için 2-3 haftaya ihtiyacı var." dedi.

Bu süreyi aşılamaları ve takviye dozları artırmak için kullanmak gerektiğini vurgulayan von der Leyen, aşı firmalarıyla AB arasında yapılan sözleşmelerde de olası varyantlara karşı aşıların geliştirilmesine yönelik maddeler bulunduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bu yaz AB Komisyonu BioNTech-Pfizer ile üçüncü kez sözleşme yapmıştı. Bu, 1,8 milyar doz aşı alımını içeriyordu. Bu sipariş verildi. Ayrıca kullanabileceğimiz opsiyonlar bulunuyor. Sözleşmede belli bir madde de bulunuyor. Bu da zorlu bir varyantın ortaya çıkması halinde BioNTech-Pfizer'in 100 gün içinde aşısını duruma adapte etmesi gerektiğini belirtiyor." ifadesini kullandı.

AB ülkeleri, Omikron varyantının tespit edilmesinin ardından birçok Afrika ülkesinden Avrupa'ya yapılan uçuşları durdurmuştu.

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