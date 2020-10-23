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ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerine 12 gün kala adaylar Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, NBC sunucusu Kristen Welker'ın moderatörlüğünde karşı karşıya geliyor.

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Adaylar, Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Belmont Üniversitesindeki canlı yayında; Kovid-19 ile mücadele, aile, ırkçılık, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik olmak üzere toplam 6 konu başlığında kozlarını paylaşıyor.

Trump ve Biden eylül ayında ilk kez karşı karşıya gelmiş, tartışmada sık sık birbirlerinin sözünü kesmişlerdi. Yayın ABD tarihindeki en kötü başkanlık tartışması olarak değerlendirilmişti.