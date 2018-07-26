Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP'nin son dakika olarak duyurduğu haberde, Çin'in başkenti Pekin'deki ABD Büyükelçiliği yakınında öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda, yoğun bir duman görülürken, polisler çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Patlamanın neden meydana geldiği hakkında açıklama yapılmadı.

Bir süredir Çin ile ABD arasında ticaret savaşları devam ediyor.

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