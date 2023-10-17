SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Benekli Ayhan olayı nedir ve neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan kimdir, bulundu mu, öldü mü ve son durumu nedir?

SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Benekli Ayhan olayı nedir ve neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan kimdir, bulundu mu, öldü mü ve son durumu nedir?

Sosyal medya Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç'un Isparta'da saldırıya uğramasını konuşuyor. 43 yaşındaki YouTube fenomeni Ayhan Koç'a, olaydan sonra bir süre ulaşılamadığı açıklandı. Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden bir açıklama geldi. Benekli Ayhan olarak da bilinen Ayhan Koç'un avukatı tarafından yapılan açıklamada ise Koç'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Ayhan Koç'un uğradığı saldırı ve hayat hikayesi ile ilgili detayları derledik...

BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR? Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında “Benekli Ayhan” lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntüler de iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.