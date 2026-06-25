Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin Özel'in itirazını reddettiği öğrenilirken, tahsil edilecek tazminatın Türk Kızılayı'na bağışlanacağı bildirildi
Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:29 Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı.
AA'daki habere göre; Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgür Özel'e, Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Tahsil edilecek tazminatın, Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılay'ına bağışlanacağı bildirildi.
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