        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 16:47 Güncelleme:
        UYAP AI Karar Destek Sistemi hayata geçirildi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yapay zeka destekli UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin hayata geçirileceğini bildirdi.

        Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

        Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla "UYAP AI Karar Destek Sistemi"nin geliştirildiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek, yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz. Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz."

