Bakan Gül'den Aylin Sözer açıklaması 0:00 / 0:00

İstanbul'un Maltepe ilçesinde eski sevgilisi olduğu öne sürülen şahıs tarafından önce bıçaklanarak öldürülen, ardından yakılan öğretim üyesi Aylin Sözer cinayetine ilişkin toplumun her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor.

BAKAN GÜL: YARGI GEREKENİ YAPACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, katilinin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylin Sözer'i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 29, 2020

KALIN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aylin Sözer cinayetine tepki göstererdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İbrahim Kalın şu ifadelere yer verdi: Vahşice öldürülen AylinSözer'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Bu vahşi cinayeti işleyen katilin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Biz de takipçisi olacağız

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 29, 2020

BAKAN SELÇUK: LANETLİYORUM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 29, 2020

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Sözer cinayetine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.