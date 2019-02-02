Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden gelen verilere göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.0 km olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem de can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD tarafından yapılan açıklama da ise; "Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER