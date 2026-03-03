Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Adana'da bir TIR'da yapılan aramada 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, tütün doldurulmuş makaronlara el konulurken sürücü A.T.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        TIR'DA ARAMA YAPILDI

        AA'daki habere göre olay; Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir TIR'da arama yaptı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Araçta 4 milyon 675 bin tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü A.T.T.'yi gözaltına aldı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ehliyetine el konulan sürücü üçüncü kez alkollü yakalandı, 390 bin Tl rekor ceza uygulandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.  (İHA)

        #Son dakika haberler
        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı