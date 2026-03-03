Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da bir TIR'da yapılan aramada 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, tütün doldurulmuş makaronlara el konulurken sürücü A.T.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
Giriş: 03.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
TIR'DA ARAMA YAPILDI
AA'daki habere göre olay; Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir TIR'da arama yaptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Araçta 4 milyon 675 bin tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü A.T.T.'yi gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
