        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Adana Demirspor: 1 - Serik Spor: 4 - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Serik Spor: 4

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Serikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Antalya temsilcisi, 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi

        Giriş: 14.03.2026 - 15:44
        Serikspor hasrete son verdi

        Adana Demirspor ile Serikspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

        Mücadele Serikspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        Antalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Martynov, 15'te Nwachukwu, 38'de Gökhan Altıparmak ile 78'de Adeola kaydetti.

        Adana ekibinin tek sayısı ise 90'da Kürşat Türkeş Küçük'ten geldi.

        Bu sonuçla Serikspor puanını 32 yaptı, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR...

        1. dakikada sol kanattan Nalepa’nın kullandığı kornerde arka direkte vuruşunu yapan Martynov topu ağlara gönderdi. 0-1

        15. dakikada Martynov’un uzun pasında topu alan Nwachukwu vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-2

        38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adeola topu sağındaki Gökhan’a aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Gökhan ağları havalandırdı. 0-3

        78. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Topalli’nin pasında Gökhan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde vuruşunu yapan Adeola, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

        90. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşat Türkeş Küçük, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

