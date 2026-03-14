Adana Demirspor: 1 - Serik Spor: 4
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Serikspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Antalya temsilcisi, 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi
Adana Demirspor ile Serikspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.
Antalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Martynov, 15'te Nwachukwu, 38'de Gökhan Altıparmak ile 78'de Adeola kaydetti.
Adana ekibinin tek sayısı ise 90'da Kürşat Türkeş Küçük'ten geldi.
Bu sonuçla Serikspor puanını 32 yaptı, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR...
1. dakikada sol kanattan Nalepa’nın kullandığı kornerde arka direkte vuruşunu yapan Martynov topu ağlara gönderdi. 0-1
15. dakikada Martynov’un uzun pasında topu alan Nwachukwu vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 0-2
38. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Adeola topu sağındaki Gökhan’a aktardı. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapan Gökhan ağları havalandırdı. 0-3
78. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Topalli’nin pasında Gökhan ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde vuruşunu yapan Adeola, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4
90. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşat Türkeş Küçük, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4