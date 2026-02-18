Canlı
        Son dakika: Adana haberleri: Şalgam suyu fabrikasında feci kaza... Havuç doğrama makinesine düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Şalgam suyu fabrikasında feci kaza... Havuç doğrama makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

        Adana'da bir kaza meydana geldi. Şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin makineyi durdurmasının ardından hastaneye kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:51
        Adana'da şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç işçi, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.

        HAVUÇ DOĞRAMA MAKİNESİNE DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz gün Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan şalgam suyu fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü.

        İŞÇİLER DURUMU FARK ETTİ

        Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

