Adana'da şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç işçi, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.

HAVUÇ DOĞRAMA MAKİNESİNE DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz gün Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan şalgam suyu fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü.

İŞÇİLER DURUMU FARK ETTİ

Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.