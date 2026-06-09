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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 5 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

        Adana merkezli 23 ilde düzenlenen 5 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adana merkezli 23 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 Milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        5 milyarlık operasyon: 47 gözaltı
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        İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 23 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Adana, İstanbul, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Burdur, Sakarya, Kilis ve Mersin'deki operasyonlarda, MASAK incelemeleri sonucunda hesaplarında 5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

        Şüphelilere ait 1 paravan şirket, 23 konut, 29 araç, 13 arsa, 4 bin 742 banka hesabı ve 6 kripto varlık hesabına da tedbir kararı uygulandı.

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