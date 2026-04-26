        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana ve Şırnak'ta 17 milyonluk soygun operasyonu: 3 kişi tutuklandı

        Adana ve Şırnak'ta 17 milyonluk soygun operasyonu: 3 kişi tutuklandı

        Şırnak'ta 17 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı, 150 kamera kaydı ve 750 saatlik görüntünün incelenmesiyle aydınlatıldı. Şüpheliler Şırnak ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 13:02 Güncelleme:
        17 milyonluk hırsızlık operasyonu

        Şırnak'ta 17 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı olayı, 150 kamera kaydı ile 750 saatlik görüntünün analiz edilmesi sonucu aydınlatıldı.

        17 MİLYONLUK HIRSIZLIK

        İHA'daki habere göre; Şırnak’ta 19 Nisan Pazar günü yaklaşık 17 milyon lira değerinde altın ile dövizin çalındığı kuyumcu hırsızlığı olayı, İl Emniyet Müdürü başkanlığında kurulan özel ekiple kısa sürede çözülerek olayın failleri yakalandı.

        150 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

        Meydana gelen olayın hemen ardından özel ekip kurulurken, 4 gün süren titiz çalışmada 150 kamera kaydı incelendi, toplamda 750 saatlik görüntü detaylı şekilde analiz edildi.

        EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

        Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler tek tek tespit edilerek Şırnak ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

