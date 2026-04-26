Şırnak'ta 17 milyon liralık altın ve döviz hırsızlığı olayı, 150 kamera kaydı ile 750 saatlik görüntünün analiz edilmesi sonucu aydınlatıldı.

17 MİLYONLUK HIRSIZLIK

İHA'daki habere göre; Şırnak’ta 19 Nisan Pazar günü yaklaşık 17 milyon lira değerinde altın ile dövizin çalındığı kuyumcu hırsızlığı olayı, İl Emniyet Müdürü başkanlığında kurulan özel ekiple kısa sürede çözülerek olayın failleri yakalandı.

150 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Meydana gelen olayın hemen ardından özel ekip kurulurken, 4 gün süren titiz çalışmada 150 kamera kaydı incelendi, toplamda 750 saatlik görüntü detaylı şekilde analiz edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler tek tek tespit edilerek Şırnak ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.