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Afganistan'da camiye saldırı! Ölenler var 0:00 / 0:00

Kabil'de Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in annesi için anma töreni düzenlenen Eidgah Camii'nde bombalı saldırı düzenlendi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 3, 2021

Taliban Sözcüsü Mücahid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Kabil'deki Eidgah Camii'nin girişine yakın bir yerde bir sivil topluluğu hedef alan bombalı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.