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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü görevden alındı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü görevden alındı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 00:25
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        Afyonkarahisar il Emniyet Müdürü görevden alındı
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        Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Birtan Erol getirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol atandı.

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