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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ağrı haberleri: Küçük Leyla'nın ölümüne ilişkin davada anne Aydemir yeniden hakim karşısına çıkacak | Son dakika haberleri

        Küçük Leyla'nın ölümüne ilişkin davada anne Aydemir yeniden hakim karşısına çıkacak

        Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen dosyada mahkeme, bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Leyla'nın annesi yeniden dinlenecek

        Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir, mahkemenin kararı doğrultusunda yarın yeniden dinlenecek.

        YENİDEN DİNLENECEK

        İHA'da yer alan habere göre; Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi.

        DAVANIN YENİ DURUŞMASI YARIN

        Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

        Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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