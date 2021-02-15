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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Aile katliamında şoke eden detay!
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Aile katliamında şoke eden detay! 22 yıl sonra hepsini öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. 22 yaşındaki Hüseyin Ö., annesi Raz Özcan'ı (51) av tüfeği ile vuran babası Süleyman Özcan (51) ile aynı odada bulunan babaannesi 81 yaşındaki Karanfil Özcan'ı vurarak öldürdü. Ardından da kendisini ayağından bıçak ile yaralayan Hüseyin Ö., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından sorgusu yapılan Hüseyin Ö.'nün verdiği ifade ile yaşanan facianın detayları ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hüseyin Ö.'nün, öldürdüğü Özcan çifti tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı anlaşıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ö., dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Ö.'nün çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan´ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Ö.´nün ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı. SUÇUNU İTİRAF ETTİ Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı´nda sorgulanan Hüseyin Ö.´nün suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. Hüseyin Ö.´nün aile arasında gerçekleşen tartışmada; önce babasının av tüfeğiyle annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Ö. ardından da av tüfeğiyle Süleyman Özcan´ı vurduğunu itiraf etti. O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan´ı da öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Ö., yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti. Özcan çifti ile Karanfil Özcan´ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri, suç aleti av tüfeği ve bıçağa el koydu. Jandarmadaki soruşturmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi. 22 YIL ÖNCE EVLAT EDİNMİŞLER Şüpheli Hüseyin Ö.'nün, 22 yıl önce Özcan çifti tarafından evlatlık olarak alındığı ortaya çıktı. Çiftin, Hüseyin Ö.'yü doğumundan hemen sonra ailesinden alıp, bugüne kadar kendi evlatları gibi büyüttükleri anlaşıldı. Hüseyin Ö.'nün de 6 yıldır psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan ve öldürülen çiftin akrabası Yasin Arslan (23),Hüseyin Ö.'nün lise yıllarından itibaren psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Tedavi görüyordu. Alaşehir'de bir pidecide bir süre garson olarak çalıştı. Ancak, psikolojik sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Olayın olduğu günün sabahı Hüseyin Ö., babası Süleyman Ö. birlikte başkasına ait bağda budama işinde çalışmıştı. Her ikisi de mutlu görünüyordu. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını beklemiyordu. Biz de olayı ambulansları görünce öğrendik. Hüseyin Ö., içine kapanık, deli dolu bir çocuktu" diye konuştu. Çarıktekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin (45) de, "Jandarma haber verdi, olay yerine gittim. Hüseyin Ö., av tüfeğini pencereden attı, teslim oldu. Şüpheli, psikolojik tedavi görüyordu. İyi bir aileydi. Hüseyin Ö.´nün pek arkadaşı yoktu. Çok üzgünüz" dedi. Mahalle sakinlerinden Zeki Karakoç (41) ise "Şüpheli, mahallemizde büyüdü. Son 6 yıldır tedavi görüyordu, üzgünüz" diye ifade etti. #video#711027#

SON DAKİKA: Aile katliamında şoke eden detay!
Aile katliamında şoke eden detay!
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DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti. 22 yaşındaki Hüseyin Ö., annesi Raz Özcan' ı (51),babası Süleyman Özcan (51) ile babaannesi 81 yaşındaki Karanfil Özcan'ı öldürdü. Yaşanan facianın detayları da ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hüseyin Ö.'nün, öldürdüğü Özcan çifti tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı anlaşıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ö., dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Ö.'nün çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Ö.'nün ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı.

CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Hüseyin Ö.'nün suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. Hüseyin Ö.'nün aile arasında gerçekleşen tartışmada; önce babasının av tüfeğiyle annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Ö. ardından da av tüfeğiyle Süleyman Özcan'ı vurduğunu itiraf etti.

O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı da öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Ö., yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti. Özcan çifti ile Karanfil Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri, suç aleti av tüfeği ve bıçağa el koydu. Jandarmadaki soruşturmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

22 YIL ÖNCE EVLAT EDİNMİŞLER

Şüpheli Hüseyin Ö.'nün, 22 yıl önce Özcan çifti tarafından evlatlık olarak alındığı ortaya çıktı. Çiftin, Hüseyin Ö.'yü doğumundan hemen sonra ailesinden alıp, bugüne kadar kendi evlatları gibi büyüttükleri anlaşıldı. Hüseyin Ö.'nün de 6 yıldır psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan ve öldürülen çiftin akrabası Yasin Arslan (23),Hüseyin Ö.'nün lise yıllarından itibaren psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

'İÇİNE KAPANIK DELİ DOLU BİR ÇOCUKTU'

"Tedavi görüyordu. Alaşehir'de bir pidecide bir süre garson olarak çalıştı. Ancak, psikolojik sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Olayın olduğu günün sabahı Hüseyin Ö., babası Süleyman Ö. birlikte başkasına ait bağda budama işinde çalışmıştı. Her ikisi de mutlu görünüyordu. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını beklemiyordu. Biz de olayı ambulansları görünce öğrendik. Hüseyin Ö., içine kapanık, deli dolu bir çocuktu" diye konuştu.

'AV TÜFEĞİNİ PENCEREDEN ATIP, TESLİM OLDU'

Çarıktekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin (45) de, "Jandarma haber verdi, olay yerine gittim. Hüseyin Ö., av tüfeğini pencereden attı, teslim oldu. Şüpheli, psikolojik tedavi görüyordu. İyi bir aileydi. Hüseyin Ö.'nün pek arkadaşı yoktu. Çok üzgünüz" dedi.

'ŞÜPHELİ, MAHALLEMİZDE BÜYÜDÜ'

Mahalle sakinlerinden Zeki Karakoç (41) ise, "Şüpheli, mahallemizde büyüdü. Son 6 yıldır tedavi görüyordu, üzgünüz" diye ifade etti.

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